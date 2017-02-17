機捷開放試乘第二天 民眾踴躍體驗

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機捷開放試乘第二天，民眾排隊領票。（趙雙傑攝）

民眾體驗機捷，多有好評。（趙雙傑攝）

機場捷運16日起至3月1日止為民眾自由試乘，每日搭乘時間為上午8時至下午4時，開放機場捷運全線21座車站，現場排隊抽取當日試乘號碼牌，即可免費進出各站自由搭乘，今天是試乘第二天，人潮雖沒昨天多，但仍有民眾前來排隊體驗。

(中時)