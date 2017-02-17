曝遊覽車司機逾十小時工時 正妹主播：不可置信

房業涵跟車採訪曝遊覽車司機爆肝行程。(圖/房業涵mena臉書)

武陵賞櫻團遊覽車國道翻覆，釀成33死11傷重大意外，這讓華視正妹主播房業涵在臉書透露跟車採訪體驗，司機一天來回行程足足十小時，讓她驚呼該制度需要被檢討。

房業涵清晨六點就坐上「ㄧ日遊遊覽車」隨行採訪，這次觀察到司機在行經各式「9彎18拐」路段時，不僅要全神貫注對向飆仔車況，還得無線電隨時通報路況，深怕一個閃神就會出事，在送乘客下車之後，沒駐點的散團遊覽車司機，只能抓緊時間休息，克難的把椅子當沙發、方向盤當餐桌台，稍作休息後又要原點折返五小時車程。

雖然這次跟的是有制度的客運，但房業涵自曝光一天就累趴了，完全不敢想像一天要拚多個景點的遊覽車，還時還得拚到深夜，在不合理的接早班和特早班，也痛批「抓上方向盤才算」的10小時勞基法制度，太令人不可置信，願能藉由此次慘痛教訓再三檢討，也呼籲大家搭乘客運時，能大聲跟司機說聲「辛苦了」。

(中時電子報)