禁宰禽類首日 高雄傳統市場供貨充足
禽流感疫情持續擴大，為防堵疫情，今天起禁運及禁宰土雞和鴨鵝等禽類，高雄市傳統市場一早仍有充足供貨，業者說，擔心的是未來數日貨源及消費意願。
高雄市岡山文賢市場有不少土雞攤商，業者一早如常擺攤做生意，攤架上貨源充足，專賣煙燻烤鴨業者供貨正常，生鴨也堆滿攤架。
業者說，今天的鴨隻仍是溫體鴨，明天起供貨就用凍存的。過年期間供貨量大，也是用凍存雞鴨，風味沒差。
有業者擔心疫情如果不降溫，恐衝擊消費者採買意願，生意恐怕會變得清淡，上架食材滯銷，生計難維持。
配合禁宰和禁運，高雄市8家禽類屠宰場全面停宰，業者對政府突如其來的禁令也措手不及。
高雄市政府動物保護處長徐榮彬說，近日不斷稽查，要求業者環境消毒及架設必要隔離網，市府協助養殖場及屠宰場周邊消毒工作，要調派更多人力加強環境消毒，希望控制禽流感疫情。1060217
(中央社)
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