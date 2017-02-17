麥寮台西金門空氣品質差 達紅色警示

中南部及外島部分地區今天空氣品質不佳，麥寮、台西、金門空氣品質指標達紅色警示，對所有族群不健康，宜減少戶外活動；雲嘉南及大寮、馬祖等地呈橘色提醒，敏感族要注意。

據行政院環境保護署空氣品質監測網，截至上午9時觀測資料，麥寮、臺西、金門空氣品質指標（AQI）達紅色警示，而馬祖、線西、二林、崙背、新港、安南、大寮8測站呈橘色提醒。

環保署提醒，在紅色警示區民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動；有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩，而有氣喘的人可能需增加使用吸入劑頻率。1060217

(中央社)