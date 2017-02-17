跟著櫻花旅行 春遊石棹18日起登場

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交通部觀光局阿里山國家風景區管理處將自18日起到3月5日止舉辦「櫻花下．春遊石棹」導覽活動，邀民眾跟著櫻花旅行。（阿里山國家風景區管理處提供）中央社記者江俊亮傳真 106年2月17日

春暖花開，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處將自18日起到3月5日止舉辦「櫻花下．春遊石棹」導覽活動，邀民眾跟著櫻花旅行。

管理處表示，延續去年舉辦的「石棹．秋日茶旅」四季微旅行活動，選在春暖花開時節辦「櫻花下．春遊石棹」導覽活動，邀遊客到茶鄉、櫻之道漫步。

管理處說，活動將帶領遊客到「長壽階梯」茶園，漫步在先人胼手胝足打造的石階，欣賞茶園風光、聆聽石棹茶故事，並帶領到櫻之道漫步，享受山區悠閒時光。

此外，由當地茶農培訓的小小泡茶師，將為旅人奉上清香阿里山高山茶，洗滌遊客旅途疲憊；希望藉一杯茶、一個春景，漫步在櫻花步道，欣賞春櫻美景。

管理處歡迎對石棹地區自然景觀、茶文化有興趣的遊客報名參加，報名費每人新台幣100元，2人以上成行；自費項目（如茶席品茗每人50元）另計，每次導覽以20人為上限。1060217

(中央社)