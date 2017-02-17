二二八連假火車票 花東實名制開賣

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疏運二二八連假旅客，台鐵將於24、25及28日加開花東6班實名制列車，17日清晨6時起開放身分證U、V字頭及民國105年12月1日前設籍花東縣民網路訂票。中央社記者李先鳳攝 106年2月17日

疏運二二八連假旅客，台鐵將於24、25及28日加開花東6班實名制列車，今天清晨6時起開放身分證U、V字頭及民國105年12月1日前設籍花東縣民網路訂票。

二二八連續假期，台鐵加開花東6班實名制列車，提供樹林、花東往返共約2200多個座位。實名制訂票作業只接受車站窗口付款取票。

台鐵表示，為嚇阻訂票黃牛，已與內政部警政署鐵路警察局成立「淨網專案」。如果發現訂票系統資料異常，主動將資料移請鐵路警察局進一步追查偵辦，並依鐵路法規定，購買車票加價出售圖利者，按張數處每張車票價格5到30倍罰鍰。

另外，虛偽資料或不正指令輸入電腦或其相關設備而購買車票、取得訂票或取票憑證者，處5年以下有期徒刑或科或併科新台幣300萬元以下罰金，移請主管機關裁罰，以維持訂票系統公平性及維護旅客權益。1060217

(中央社)