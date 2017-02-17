三星少主李在鎔被捕 檢方鎖定朴槿惠

南韓法院今天簽發對三星電子副會長李在鎔的逮捕令狀，這是三星成立79年來掌門人第1次被逮捕。南韓親信門獨立檢察組將以此為契機，傾力重點調查涉嫌受賄的總統朴槿惠。

南韓聯合新聞通訊社報導，獨檢組於今天清晨5時35分許，逮捕了三星少主李在鎔。

李在鎔於1月18日首次接受法院審訊，但法院次日決定駁回獨檢組要求核發逮捕令狀的申請。獨檢組本月14日再次申請逮捕李在鎔，法院16日對其進行第2次審訊，並於今天清晨作出批准逮捕的決定。

法院方面表示，根據新的指控事項和證據認定逮捕理由成立並有逮捕的必要。

據報導，李在鎔被指控5項罪名。獨檢組指控李在鎔涉嫌向與親信門主角崔順實共謀的總統朴槿惠行賄，並為此挪用公款，違反「特定經濟犯罪加重處罰法」上的「行賄罪」。

獨檢組還指控他在國會親信門聽證會上作虛假陳述，違反「關於在國會陳述和鑒定的法律」上的「偽證罪」。其餘還包括違反「關於管制和處罰藏匿犯罪收益行為的法律」等。

具體而言，獨檢組指控李在鎔涉嫌深度介入三星以政府動員國民年金基金會大力支持三星物產與第一毛織合併為條件，向總統朴槿惠和其親信崔順實提供430億韓元（約新台幣11.62億元）。三星物產與第一毛織合併對李在鎔繼承三星集團經營權至關重要。

獨檢組認為，三星向朴槿惠和崔順實方面承諾提供430多億韓元，截至目前實際提供250多億韓元。根據韓國相關法律規定，即使尚未提供資金，只要做出將提供資金的承諾，賄賂罪名已成立。

但李在鎔方面一直主張，三星為親信門主角崔順實家族提供巨額資金，是迫於朴槿惠施壓而做出的不得已之舉。

據報導，李在鎔還涉嫌介入三星向崔順實提供資金援助。三星集團2015年8月以培養馬術選手的名義向崔順實掌控的德國一當地法人提供35億韓元的資金，以三星電子名義購買的名馬價格也高達43億韓元。這些資金已被證實為崔順實之女鄭某使用。

三星還向崔順實和其外甥女張某成立的韓國冬季體育英才中心提供16億多韓元，向崔順實實際操控的Mir財團和K體育財團出資204億韓元。1060217

(中央社)