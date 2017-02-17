司徒文：美軍駐AIT武力 非大規模部隊

美國在台協會台北辦事處位在內湖的新建大樓，占地4公頃多。（本報系資料照片）

AIT內湖新館將由美國陸戰隊進駐，AIT前處長司徒文（William Stanton）今早接受廣播節目訪問時指出，目前「美軍進駐AIT」的說法並不正確，有誤導嫌疑，會來的只是小型護衛警力(squad) ，並非大規模部隊(troop)。

司徒文說，由美軍的陸戰隊駐館守護美國位於各國的大使館安全，一向是美國傳統，不過駐館武力通常是6到7人，或是12到15人，最多20人，絕對不是大規模部隊駐軍。司徒文強調，陸戰隊駐守AIT是經過美國國會通過法案，「不過楊甦隸主動提到這件事，我有點吃驚。」

司徒文說，AIT內湖新館斥資3億美金打造，是美國在海外的重要資產，因此才會派駐陸戰隊守護駐館安全。他表示，這件事已經討論很久了，過去八年執政的馬英九政府也相當能夠理解。另外，有鑒於台灣民情，美軍陸戰隊在外將不會著制服，只有在AIT內才會著制服。

大陸學者指出北京當局對於美軍陸戰隊進駐必定感到不悅，司徒文表示，北京無須過度反應，這並非直接的軍事行動，只是美國保護自身位於他國的資產。

(中時)