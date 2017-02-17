辜嚴倬雲：婦聯會唯一「中華民國附隨組織」

婦聯會主委辜嚴倬雲2016年3月8日為婦女節致詞。（報系資料照 王爵暐攝）

才剛遭逢次子辜成允驟逝的至痛，高齡93歲的辜嚴倬雲，卻得為了婦聯會被視為國民黨不當黨產遭政府圍攻，出面向蔡英文喊冤，並說她與先生辜振甫替國家社會做事，不求好報，只求「不要惡報」！

前台泥董事長辜成允1月23日在晶華酒店不慎從樓梯摔落，意外過世，震驚各界，辜家第一時間甚至不忍讓辜嚴倬雲知道這個訊息。

然而辜嚴倬雲身為婦聯會主委，近來成為黨產會調查焦點，儘管內外煎熬，仍不得不親自出面說明。她接受聯合報專訪強調，自己是國民黨黨員，但婦聯會的工作同仁、委員與常委，絕大多數都是無黨籍，沒有任何政黨可以控制該會的人事、財務或業務經營，婦聯會絕不可能成為特定政黨的附隨組織，如果要說是附隨組織，婦聯會唯一就是「中華民國的附隨組織」。

而外界質疑的「勞軍捐」，其實是進出口商業同業公會的捐款，不是國家的稅捐。辜嚴倬雲說到激動處甚至忍不住落淚，表示婦聯會如有做過一件對不起國家社會、不忠不孝，對不起老百姓的事，「請你提出來」。

她表示先生辜振甫擔任海基會董事長時，蔡英文總統當時在陸委會，這些事情蔡總統都知道，可以去問蔡總統，「辜嚴倬雲在婦聯會都在做什麼事。」

辜嚴倬雲說她實在很傷心，人家說好心有好報，她不求好報，可是沒有好報，也不要給惡報，今天民進黨政府圍攻婦聯會，是因為婦聯會有點錢。

(中時電子報)