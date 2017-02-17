社工系出身 助人成鳳凰志工
嘉義市鳳凰志工黃玉琳大學讀社會工作系，因偶然助人而加入鳳凰志工行列，原先就在醫院擔任志工，希望能幫更多人。
黃玉琳加入「鳳凰志工」，緣自去年10月6日深夜11時左右，下班經過嘉義市博愛路、世賢路口時，發現地下道附近有約50歲婦人路倒，於是打119報案。
等待過程中，黃玉琳得知婦人要從嘉義市徒步到台南市新營區投靠胞兄，3天未進食，加上頭暈不舒服才路倒。
黃玉琳看著這名衣著單薄的婦人邊訴苦邊呻吟，引發惻隱之心，告知消防救護人員狀況後，就一直留在婦人身旁陪伴並表示，可陪婦人前往醫院就診，但婦人堅持拒絕送醫。
救護人員與婦人不斷溝通時，黃玉琳突然騎機車離去，就在救護人員準備收隊時，黃玉琳騎機車返回，手上多了便當及礦泉水，並遞給婦人。
救護人員發現黃玉琳非常有愛心，當時消防局剛好在招募第8期鳳凰志工，結束任務返隊後，立即聯絡黃玉琳，邀她加入鳳凰志工行列，黃玉琳一口答應。
黃玉琳表示，大學主修社會工作與兒童少年福利，但讀書不是為那張文憑，而是要為社會付出一己之力，「希望微小的力量也能讓世界變得更美好，這是所謂的志工精神」。
加入鳳凰志工前，黃玉琳已在醫院任志工，成為鳳凰志工後，立即參加紅十字會舉辦的初級急救員訓練，希望發揮所學幫更多人。1060217
(中央社)
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