台中春季旅展登場 麗寶集團釋優惠搶客
由旺旺中時媒體集團主辦的「台中春季國際旅遊大展」，自今（17）日起至2月20日於中時國際會展中心（原朝馬展覽館）登場，吸引來自全台220家廠商、規模達700個攤位數參展。為了搶攻即將到來的228連續假期商機，主題樂園業者紛紛釋出好康優惠吸客。
其中，麗寶集團搭上37週年慶、擴大參展規模，邀請關係企業福容大飯店、麗寶樂園渡假區共同參展，更史無前例推出超低優惠，推出「雙人玩樂園只要199元」、「5星飯店喝下午茶，觀海泡湯每人500元有找」！
不僅如此，還有詢問度破表的麗寶國際級賽車場賽車套票，全台最高規格、唯一通過FIA CIK認證的國際級GO KART場地，引進原裝進口的義大利頂級CRG雙人座、PAROLIN單人座車款，破天荒首次參展，推出每日限量100套的「10人飆風GO Kart賽車套票」。
(工商)
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