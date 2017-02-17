直升機試降博愛營區 馮世寬：戰備整備

國防部17日執行直升機試降博愛營區任務，國防部長馮世寬（前右）表示，這是戰備整備一部分，也是漢光演習中準備的，可順利前往第二指揮所，如果有運輸補給、撤離也可藉此準備。中央社記者陳俊華攝 106年2月17日

國防部今天執行直升機試降博愛營區任務，國防部長馮世寬表示，這是戰備整備一部分，也是漢光演習中準備的，可順利前往第二指揮所，如果有運輸補給、撤離也可藉此準備。

國防部說，國軍為精實戰備任務訓練及緊急應變能力，上午派遣空軍S-70C型機、陸軍UH-60M型機各1架次，於博愛營區執行試降任務。

馮世寬上午在立法院受訪表示，直升機比在陸上行進快，可進到第二指揮所。

另外，前美國在台協會台北辦事處長楊甦棣15日透露，美國在台協會台北新址今年在台北市內湖區落成啟用後，美方將派陸戰隊駐守負責安全維護；馮世寬表示，「我沒有聽說軍隊進來」。1060217

(中央社)