NBA》一眉哥不想跟韋少聯手 效法鄧肯
先前陷入有機會跟雷霆韋斯布魯克攜手打球傳聞的鵜鶘「一眉哥」安東尼戴維斯，卻在17日堅決表示續留立場，強調自己想跟偶像「石佛」鄧肯一樣，一直待在同隊打球，「我不知道這種流言從何而來，但我想留在鵜鶘！」
「我還沒跟韋斯布魯克談過這些，只是我剛跟鵜鶘完成續約，你知道的，假如我不想留下，根本不可能簽約，」戴維斯說，「接下來的4年時間，我將是鵜鶘球員，我喜歡這裡，喜歡幫鵜鶘打球，我不打算去別的地方。」
戴維斯在2015年夏天，跟鵜鶘完成5年1.3億美元續約，「我想成為那種一直待在同一球隊且奪冠的球員，就跟馬刺的鄧肯一樣，他在個人生涯當中取得的成就，顯然替我樹立很棒的榜樣，因此我想跟他一樣。」
提到20日在紐奧良進行的全明星賽，戴維斯也很有信心預告，「為了這座城市，很明顯地我只有一個目標，就是拿下全明星賽MVP。」他將以西區明星隊先發身份上場，是否可以如他所願，就看隊友與教練配不配合了。
(中時電子報)
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