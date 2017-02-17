人頭黨員爭議燒不停 郝龍斌建議這麼做

國民黨主席參選人郝龍斌。（本報系記者黃世麒攝）

國民黨黨主席選舉，人頭黨員問題屢屢成為媒體焦點，副主席郝龍斌17日上午表示，與其影涉、喊冤，到處刀光劍影，這樣凌遲傷害黨，倒不如大家支持用統一標準、直接處理。

他建議，盡快畫下一個標準，例如「同一通訊地址」多少人以上，或定下「同時間、同來源」集體送件數多少為異常，這些都直接列為「疑慮案件」。

郝認為，「疑慮案件」者，可以比照2013年民進黨的處理方式，整批不動的「退回」；或整批不動的「暫緩」，直到5月黨主席和黨代表選舉結束後，再給予入黨。

他指出，因為現在各縣市黨部「標準不一」的各自調查，再加上人事精簡，有的還是找志工在幫忙；一一查核，不但造成黨工的極大負擔，若又出現有心人士利用審查過程，繼續爆料、影涉，反而會讓黨受傷。他認為越快做下斷然處置，才讓人頭黨員的風波迅速止血。

(旺報)