國道中山高車禍 2車衝入邊坡1傷

國道一號上午發生車禍。（取自國道監視系統）

現場處理畫面。（取自國道監視系統）

國道1號南下3.5公里處，今天上午9時許發生車禍，2輛車衝到邊坡，衝下邊坡的是箱型車跟工程車，所幸只有1人受到輕傷，但也造成該路段堵車壅塞，詳細事故原因及責任，由國道公路警察局汐止分隊調查中。

(中時)