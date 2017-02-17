台鐵將懲曠職員工 產業工會喊拒打壓

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台鐵今天召開考成會，討論春節期間被視為曠職的員工懲處案，台鐵產業工會高喊拒絕打壓。

台鐵產業工會要求台鐵改革班表因無共識，春節發動員工依法休假，台鐵原本將370多位未依法請假員工視為曠職，後來決定採寬容認定，送考成會的曠職名單為339位。

台鐵今天起將連續多日召開考成會，討論春節期間曠職員工懲處案。

台鐵產業工會認為，勞工在國定假日依法休假原本就不用請假，拒絕台鐵以曠職打壓。

不過，交通部及行政院都支持台鐵的做法，因為台鐵員工經由國家考試錄取，其薪資、退休、保險均依公務員法令規定，雖兼具勞工身分，仍需遵守公務人員相關法規。

交通部說，台鐵輪班制度改變仍需多數員工共識，不應採惡意休假影響春節疏運。

台鐵產業工會中午要到桃園市政府陳情，產業工會說，台鐵桃園地區發生拒收與拒簽會員依法休假通知書，致電會員威脅回來上班，並發出沒主管簽字的曠職單，構成不當勞動行為，呼籲桃園市政府勞動局立即對台鐵勞動檢查。1060217

(中央社)