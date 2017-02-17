賀陳旦稱拼裝車遭污名 林全：安全第一

行政院長林全今天上午在立法院被詢及交通部長賀陳旦稱拼裝車遭污名化一事表示，產業發展歸產業發展，安全一定放在最前頭。

媒體報導，蝶戀花賞櫻團翻車意外後，遊覽車靠行的友力通運有限公司遭交通部公路總局新竹區監理所桃園監理站禁止名下不動產和車輛異動，導致其他靠行的140輛遊覽車無法改靠他行，有司機大罵「快活不下去」。

林全表示，會在法律允許範圍內，盡量照顧目前這些司機面臨的問題，請交通部研究法律上還有沒有其他空間處理，「若沒有處理，在生活方面看怎樣考量」。1060217

(中央社)