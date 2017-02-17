賞櫻團翻車意外 林全：加速淘汰不肖業者

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立法院17日開議，行政院長林全率各部會首長赴立院進行施政報告並備詢。（陳信翰攝）

林全表示，對於此一不幸事件，政府將痛定思痛。（陳信翰攝）

賞櫻團翻車意外，引發各界關注。行政院長林全今將在立法院進行專案報告。根據書面報告，政府將從源頭管理，對遊覽車安全管理制度，採取更積極的預防措施，並加速淘汰不肖業者及高風險旅遊產品，同時檢討司機超時工作、車輛維護不確實等弊端。

林全表示，對於此一不幸事件，政府將痛定思痛，面對長期以來大客車安全、駕駛過勞等結構性問題，徹底檢討。

林全也將提出5項改進作為，包括提升車輛軟硬體設備，交通部將在1個月內研議修正「汽車運輸業管理規則」，強制遊覽車裝設動態資訊系統並介接統一平台納管。

其次，加強大客車車身結構強度安全檢測基準及攔查抽檢機制；第三，加速淘汰不肖業者及高風險旅遊產品，針對低價、長時間、早出晚歸、易肇事路段之旅行社產品，全面盤查；最後，加強勞動檢查，避免駕駛超時工作。

(中時)