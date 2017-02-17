陸超算「天河三號」將完成關鍵技術突破

圖為「天河三號」的原型機種「天河一號」，其為大陸自主研發的超級計算機系統。(圖/新華社)

中國大陸重點研發的超級計算機「天河三號」目前正依進度推展，預估很快就能突破關鍵技術，研發完成後將產生每年100億人民幣(約448億新台幣)的經濟效益。

由大陸國家超算天津中心同國防科技大學聯合開展的「天河三號」備受外界關注，陸媒新華社也採訪了相關研發人員，讓外界得以一窺其堂奧。

超算天津中心主任劉光明表示：「初代機天河一號是大陸首台千萬億次超級計算機，同時也是世界上獲得最廣泛應用的超算，但目前已經滿負荷運行，甚至出現應用塞車的情況，所以現在有更新換代的需求。」

超算天津中心應用研發部長孟祥說：「天河三號的特點是突出全自主，自主芯片、自主操作系統、自主運行計算環境。通過科技部重點研發計劃支持，今年驗證系統將完成高性能芯片、互聯網絡等關鍵技術的突破，預計在今年底至2018年初完成部署。測試穩定後，2020年左右部署完成整機系統。」

據工程規劃，天河三號的計算能力將達到天河一號的200倍，比現有最快的超算運算能力提升一個等級。研發完成後，預計將構建超級計算和大數據研製基礎環境，每年產生實際經濟效益超過100億人民幣(約448億新台幣)。

(中時電子報)