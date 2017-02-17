痛批國旅糟糕 前領隊訴3大痛楚
近年國旅屢發嚴重旅遊事故，行政院長林全直指事件已嚴重傷害台灣觀光形象，要求交通部加強盤查低價團。國旅形象重創，有曾負責國旅的領隊指出，國內旅遊實在糟糕，消費者「我出錢，我是老大」的心態造就供需失衡，點出領隊導遊們面對旅客常遇見的3大痛楚。
曾任國旅領隊的張忘形於臉書撰文，列舉3項每個領隊導遊都知道的痛，「殺價的時候都沒關係，出團時候就各種要求」、「我的小費就是買你一天，操死你算我賺」、「我做決定，出事你負責」，消費者為達到殺價目的，卻忽略到底是哪個環節的費用被省掉，行車安不安全？飲食有沒有保障？
他痛批，國旅環境糟糕，也曾有同業感嘆，「不是我們只賣XX郵輪，而是你們只買的起XX郵輪」，當一方面無限制的要求，而另一方面卻只能不斷的配合時，「千錯萬錯都是別人的錯，我花錢我老大」的旅客心態，讓這個生態終究會有盡頭，且這現象不只在旅遊業，各個服務業都能看見。
他表示，旅遊從業者看見塞滿的行程只會苦笑，因為旅客大多數時間都將在車上度過；對於出遊心態，他強調，「好不好玩，不在景點多不多；而是有沒有帶著旅行的心情出門」。
(中時電子報)
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