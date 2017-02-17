拍客挺進前線 天安門翻車影片觸怒中共

特派員看世界專欄大陸兩會兩週後登場，天安門前不容任何險情，然而一則拍客上傳的影音，3日披露天安門前翻車，發布的媒體平台「梨視頻」隔天即遭整改。大陸拍客熱潮崛起，挑動中共敏感神經。

3日上午7時許，北京天安門金水橋前一輛吉普車四輪朝天，車身冒出濃濃白煙，引來民眾圍觀和拍照，現場武警立刻要求民眾離開。眼尖的大陸網民從拍客上傳的影片發現，翻覆車輛為白色車牌的軍用車。

金水橋2013年曾發生汽車恐怖攻擊，大陸官方當時刪除網路上所有相關影片。因此，這次事件發生後，多數陸媒第一時間低調以對，惟獨「梨視頻」反應迅速，蒐集網路上的拍客影片，做了簡單的採訪後隨即發布。

「拍客」泛指用各類相機、手機和數位設備拍攝圖文影像的人群。「梨視頻」在2016年11月成立，是大陸第一個以短影音起家的訊息發布平台，旗下目前有4000多名拍客，「梨視頻」網站內容多由拍客提供。

為了「管控」這則拍客影音帶來的「風險」，大陸官方在翻車事件當天發布消息指出，「國家博物館北側」發生一起交通事故，一輛「機動車」行駛中發生「側翻」，事故造成駕駛及一名騎車人受傷，均無生命危險。

從上述通報可以發現，大陸官方對這起車禍的「掌握」，不管是事發地點、車種、翻覆情況等，都與拍客拍到的影片不一樣。不僅如此，「梨視頻」隔天就被北京市互聯網信息辦公室等單位要求「全面整改」。

據「梨視頻」官網簡介，「梨視頻」由華人文化產業基金投資，在北京、上海設有辦公室和生產基地。華人文化是上海媒體大亨黎瑞剛旗下的公司；此外，「梨視頻」創辦人邱兵曾一手打造以報導時政見長的澎湃新聞。

「梨視頻」上線僅3個餘月，就有不少亮眼獨家表現，除天安門翻車事件外，在成立之初，一則標題為「心酸！為成全兒女幸福，老父親謊稱打工去流浪」的短影音更引來中共黨媒人民日報跟進，3天播放量破億。

則則「好新聞」的背後，遍布5大洲的拍客們功不可沒。打開「梨視頻」app，可以看到一個「24小時熱門拍客地圖」。根據了解，「梨視頻」的全球拍客在2017年底將從的4100人擴張至3萬人。

「梨視頻」目前每天大約有500則短影音的產出，且大多數是拍客上傳的一手內容。雖然是「素人」，但架上影片除各種生活趣聞外，也不乏具延展性的社會議題，如街頭女棄嬰、探討大陸民眾吃穿山甲的炫富文化等。

「梨視頻」憑藉天安門翻車影片一夕爆紅，卻因官方關注，行事作風轉趨低調。「梨視頻」創辦人邱兵10日透過文章對外表示，「梨視頻」升級了，「從時政及突發新聞轉型為專注於年輕人的生活、思想、感情等」。

邱兵的話說得委婉，卻也讓人感受到所面臨的壓力。不少原先看好「梨視頻」大鳴大放的民眾擔憂，「梨視頻」被迫轉型，日後的道路恐滿布荊棘。然而，拍客燃起的這把新聞火就此打住了嗎？

根據了解，「梨視頻」只要採用一則短影音，就會給拍客人民幣500元（約新台幣2280元）的稿費，有拍客光靠稿費月收入就達9000元，接近大陸藍領階級平均月薪的兩倍。對河南等內陸省市來說，這樣的報酬更顯誘人。

優渥的酬賞、拍攝工具越來越便捷，及流量越來越便宜的5G未來世代，拍客不再只是個名詞，而是生活直覺反射。「梨視頻」突圍的背後，潛藏的是一股大規模的拍客熱潮，與中共新聞封鎖的較量，預料還會再持續。1060217

(中央社)