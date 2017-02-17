傳AIT駐陸戰隊 李大維：美有權決定
外傳美國將派陸戰隊駐守美國在台協會（AIT）台北市新址，外交部長李大維今天表示，依國際相關法律，美國有權決定在台北市內湖區新館的安全人力及配置，政府當然會盡量配合。
前AIT台北辦事處長楊甦棣昨天透露，AIT台北新址今年在內湖落成啟用後，美方將派陸戰隊駐守負責安全維護，這是美國對台灣朋友表達承諾的象徵。
媒體詢問，這是否是外交突破？李大維上午在立法院受訪表示，詮釋就留給學者專家，為什麼做這樣的決定，請大家問AIT發言人。
他說，他在駐美國台北經濟文化代表處服務時，也有憲兵駐守，後來因精實案，憲兵撤離；至於是否可能恢復？李大維表示，這要問國防部長。1060217
(中央社)
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