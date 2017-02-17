川普週末佛州造勢 美媒：2020起跑

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美國總統川普將於週末在佛羅里達州舉行大型造勢活動，媒體指出，永遠處在競選模式已是美國政治常態，但川普執政未滿1個月即擁抱選民，把選舉治國模式提升至新境界。

川普（Donald Trump）18日將在佛州奧蘭多-墨爾本國際機場（Orlando-Melbourne International Airport）舉行大型造勢活動。活動當日距離上任只有29天，美國輿論認為，川普已為2020總統選舉鳴槍起跑。

活動以「我們要讓美國再度回到崗位，我們要讓人民擺在政府之前」為主題，顯示川普重施選戰故技，走出華府泡沫，擁抱草根，和政治體制分道揚鑣。

川普選後即擁抱支持者的手段並非首次。歐巴馬在2009年上任後隔月即進行多場大型演說，鼓動自由派支持者熱情，推銷政策。不過川普就任未滿月就訴求選民，活動內容無關政策，並選在搖擺州，將選舉治國帶入新境界。

川普內閣爭議與白宮幕僚紊亂等負面新聞不斷，不過川普陣營認為這是主流自由派媒體和不願具名的情治人士以「假新聞」聯合找砸，毫無退卻之意。

美國主流媒體和川普陣營選後關係持續不佳，川普怪罪媒體作假，媒體認為連串爭議猶如惡名昭彰的尼克森（Richard Nixon）年代。對川普而言，依體例行事的華府絕非友善之地。

身為總統的川普拋下爭議，勤跑關鍵選區，避免和主流媒體糾纏，成效如何，有待觀察。1060217

(中央社)