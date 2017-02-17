川普週末佛州造勢 美媒：2020起跑
美國總統川普將於週末在佛羅里達州舉行大型造勢活動，媒體指出，永遠處在競選模式已是美國政治常態，但川普執政未滿1個月即擁抱選民，把選舉治國模式提升至新境界。
川普（Donald Trump）18日將在佛州奧蘭多-墨爾本國際機場（Orlando-Melbourne International Airport）舉行大型造勢活動。活動當日距離上任只有29天，美國輿論認為，川普已為2020總統選舉鳴槍起跑。
活動以「我們要讓美國再度回到崗位，我們要讓人民擺在政府之前」為主題，顯示川普重施選戰故技，走出華府泡沫，擁抱草根，和政治體制分道揚鑣。
川普選後即擁抱支持者的手段並非首次。歐巴馬在2009年上任後隔月即進行多場大型演說，鼓動自由派支持者熱情，推銷政策。不過川普就任未滿月就訴求選民，活動內容無關政策，並選在搖擺州，將選舉治國帶入新境界。
川普內閣爭議與白宮幕僚紊亂等負面新聞不斷，不過川普陣營認為這是主流自由派媒體和不願具名的情治人士以「假新聞」聯合找砸，毫無退卻之意。
美國主流媒體和川普陣營選後關係持續不佳，川普怪罪媒體作假，媒體認為連串爭議猶如惡名昭彰的尼克森（Richard Nixon）年代。對川普而言，依體例行事的華府絕非友善之地。
身為總統的川普拋下爭議，勤跑關鍵選區，避免和主流媒體糾纏，成效如何，有待觀察。1060217
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。