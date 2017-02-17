傳AIT駐陸戰隊 郝龍斌：不用緊張

我要評比

外傳美國將派陸戰隊駐守美國在台協會（AIT）台北市新址，中國國民黨主席參選人郝龍斌今天表示，沒什麼好緊張。

前AIT台北辦事處長楊甦棣昨天透露，AIT台北新址今年在台北市內湖區落成啟用後，美方將派陸戰隊駐守負責安全維護，這是美國對台灣朋友表達承諾的象徵。

郝龍斌走訪台南市，在南區空軍退員宿舍接受媒體訪問時表示，應該看的是美國派陸戰隊到AIT駐守，「給了我們什麼」。

他說，美國派陸戰隊到AIT駐守，不表示台灣和美國有較強軍事合作，要擔心的是美國總統川普（DonaldJohn Trump）上任後，是否把台灣當籌碼或棋子，這件事對台灣有什麼利益。1060217

(中央社)