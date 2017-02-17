中山高3車車禍 1人受傷

我要評比

國道1號中山高速公路南下3公里處今天上午9時許發生3部車車禍，有2車衝下邊坡，1人受輕傷。

國道警方表示，車禍有1部工程車、1部箱型車與1部砂石車，衝下邊坡的是箱型車與工程車。1060217

(中央社)