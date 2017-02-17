林全：禽流感有傳人可能 不能等閒視之

行政院長林全今天表示，目前禽流感因有傳人的可能性，不能夠等閒視之，必須用最審慎的態度做最迅速而且有效的處理。

林全上午在立法院前被詢及家禽禁宰7天，有業者稱政府配套不足之後的損失誰要負責。林全表示，禁屠問題，他召集第一次會議中，已經就可能性做過研究，「他們其實有一套做法，對於補償部分，應該有一些溝通與說明，都按照程序走，沒有過度疏忽的問題」。

林全進一步說，一個新的制度推動難免會有很多疑慮或者搞不清楚的地方，後續會盡量溝通，目前禽流感因有傳人的可能性，不能夠等閒視之，必須用最審慎的態度做最迅速而且有效的處理，這是必須要做的事情。1060217

(中央社)