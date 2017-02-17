台中旅展限定！飛澳門機票下殺799

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中華航空所屬的台灣虎航參加台中春季旅展，推出旅展限定飛澳門單程機票只要799元。(林欣儀攝)

台中春季國際旅展今天盛大開幕，包括旅行社、全台各大飯店都推出超級優惠，其中，中華航空除配合旅展推出套裝、自由行行程，還有台中旅展限定的單程飛澳門機票只要700元，吸引許多民眾搶買。

中華航空所屬的台灣虎航針對台中旅展推出超大優惠，其中，台中、台北或高雄飛澳門的單程機票，每張旅展限定價只要799元，今天上午10點開賣，只到20日台中春季旅展結束為止。

此外，同樣由虎航推出的優惠機票還有台北飛成田、羽田、大阪或仙台、函館、曼谷、名古屋，單程只要1499元，而高雄飛成田、大阪或沖繩單程機票分別為1499、1299與1188元，此外，台北飛岡山、福岡單程機票1299元，台北飛大邱、釜山、濟州、沖繩單程機票也只要1188元，可說是旅展機票超級優惠。

慶祝澳門首航，台灣虎航也推出自由行方案，三天兩夜最低下殺5499元。而因應春季日本賞櫻需求，華信航空配合旅展推出九州四國、大分戀戀櫻花四日遊、關西溫泉賞櫻六日與立山雪櫻奇景六日等套裝旅遊方案，旅展限定每人再省2000元，下單禮再送WIFI券。

(中時)