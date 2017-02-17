NBA》想進湖人高層？布萊恩主動聯繫英格拉姆
「小飛俠」布萊恩還是想要重回他最愛的籃球事業嗎？身為去年榜眼的湖人前鋒英格拉姆17日透露，自己竟然收到偶像布萊恩的簡訊，「嗨！年輕人，我是布萊恩，最近怎麼樣？你隨時可以聯繫我。」讓英格拉姆簡直不敢置信。
因為布萊恩是英格拉姆從小到大的唯一偶像，當他收到這封簡訊，第一反應就是應該有人在跟他開玩笑，沒想到竟然是真的，因為去年英格拉姆被選進湖人，布萊恩已經退役，且把重心放在家庭與個人事業，如今兩人卻有機會交流了。
其實布萊恩真的很有可能以管理階層身分重返湖人，因為先前接下湖人顧問之職的魔術強生說過，假如哪天他變球隊決策者，會邀請布萊恩進入管理階層，且扮演球隊導師角色，看來布萊恩已經想要提前試試看了。
英格拉姆本季表現相當不穩，場均只拿8分、4.1籃板與1.9助攻，命中率僅3成62，假如他真的獲得布萊恩指點，不僅可以達成跟偶像打球心願，也可望真正獲取成長，接下來就看兩人到底會有怎麼樣的互動了。
(中時電子報)
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