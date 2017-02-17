台美駕照便利互換 再添維吉尼亞州
台美駕照便利互換再添一州。中華民國駐美代表處今天與美國維吉尼亞州簽署備忘錄，具美國合法居留身分、有中華民國駕照的國民，只要通過筆試，免路考即可換領維州駕照。
駐美代表處今天在新聞稿中表示，與維州機動車輛管理局（DMV）已簽署「中華民國（台灣）與美國維吉尼亞州駕照相互承認瞭解備忘錄」，即日起生效，居住在維州的中華民國國民，均可持中華民國駕照及相關資料，通過筆試及視力測驗，即可免路考換領維州D類駕照。
維州是繼去年6月的科羅拉多州後、第20個與台灣簽署駕照互認互惠協定的美國州政府。
駐美代表處指出，維州DMV已建置正體中文筆試電腦測驗系統，而申換須具備的文件有美國合法居留身分如持美國學生（F1）、商務（E1、E2、H1-B）及訪問學者（J1）等簽證、中華民國B類小型車普通駕照、護照、美國社會安全卡及居住證明相關文件。
基於互惠原則，持有維州D類駕照者，取得台灣居留證且獲准居留期限1年以上，自入境台灣隔天起1年內，也可在通過筆試及視力測驗後、免路試申領台灣B類汽車駕照。
駐美代表處提醒，居住在維州的台灣僑民，若有換照需求須備齊維州DMV要求的資料，瞭解與遵守維州道路交通法規及號誌，以確保行車安全。換照相關細節可向駐美代表處領務組或維州DMV洽詢。1060217
(中央社)
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