「2017台中春季旅展」開幕 出國必遊行程最優惠

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2017台中春季國際旅遊大展。（黃國峰攝）

今日在中時國際會展中心盛大開幕。（黃國峰攝）

上午9點30分才開展，就有不少民眾就到飯店櫃檯搶便宜。（黃國峰攝）

2017台中春季國際旅遊大展，今日在中時國際會展中心盛大開幕，各大展區各顯特色，麗寶樂園出動賽車女郎來吸睛。（黃國峰攝）

搶在228連假前，2017全台第一檔旅展：「2017台中春季國際旅遊大展」17日盛大登場，此次展覽網羅全台220家業者、規模達700攤，國內知名口碑旅行社全員到齊，華航、長榮兩大航空公司也在現場推出CP高值機票，讓消費者可以省錢規劃長假旅遊；一早更湧入許多民眾，想搶便宜遊遍國內外。

本次旅展由台中市政府指導、旺旺中時媒體集團─中國時報主辦，博思達合辦，台新銀行贊助，17日至20日在台中市「中時國際會展中心」(原朝馬工商展覽中心)登場。展區共分國際旅遊區、寶島休閒旅遊區、台中市旅遊產業區、伴手禮特區、飯店渡假村區、戶外用品區、觀光推廣等七大區。

「2017台中春季國際旅遊大展」今（17日）盛大開幕，一早現場即湧入民眾要排隊搶優惠，11點的開幕式，台中市市長林佳龍、苗栗縣縣長徐耀昌、新竹縣縣長邱鏡淳、彰化縣縣長魏明谷、南投縣副縣長陳正昇、桃園市副市長王明德、新北市副市長葉惠青、新竹市副市長沈慧虹等縣市首長共襄盛舉，邀請民眾參觀各縣市主題館，假日到地方深度旅遊。

此次旅展除邀請國內航空雙霸主：華航、長榮航空進駐端出超CP值國內外機票，虎航推出旅展限定台中－澳門單程799元，幾已破了廉價航空紀錄。

另，幾乎國內知名、口碑旅行社全員到齊：包括金龍、百威、時報、家天下等紛紛針對旅展再規劃優惠的日本線、韓國線、歐洲線等行程，百威旅行社針對台中－大分、名古屋航線等賞櫻、泡湯，以及四月分即將開放旅遊的黑部立山都有規劃優質行程，現場下訂另享免小費或是第二人再折價的優惠。

(中時)