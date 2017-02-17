少主被捕 讓三星長公主李富真再成焦點
南韓財團今日迎來震撼彈，八大財團之一的三星（Samsung）副社長李在鎔（Lee Jae-yong），因涉嫌行賄一案遭到韓國檢方逮捕，讓三星的繼承問題再度發生變化。隨著集團會長李健熙（Lee Kun-hee）身體狀況持續低迷，本被視為當然接班人的李在鎔被捕後，讓離婚後沈寂一時的長公主李富真（Lee Boo-jin），再次成為鎂光燈前的焦點。
據韓國先驅報（The Korea Herald）報導，隨著南韓檢方對朴槿惠（Park Geun-hye）的閨密案逐漸收網，今早傳出三星「少主」副社長李在鎔因涉嫌賄賂被捕的重大消息。不僅使三星電子股價一開盤即面臨重挫，更讓外界不禁開始猜測，誰會是下一個集團繼承人？韓國媒體於2日前就直指前會長李健熙長女、現任新羅酒店（Hotel Shilla）社長的李富真，將有可能接替兄長之位，出任三星集團的重要職務。也讓這位自離婚後便遠離鎂光燈之外的長公主，可能再度披掛上陣，重新返回權力核心。
李富真，韓國三星電子會長李健熙的長女，1970年出生於首爾，1993年取得延世大學（Yonsei University）兒童專業學士學位後，就進入家族企業開始歷練。2001年轉任旗下子企業新羅酒店，一路從企劃部部長開始，於2010年出任社長一職，並曾被《富比士》雜誌稱為「韓國最有錢的女性企業家」，名下資產約計有17.2億美元（約529億台幣）。然而，長公主於1999年不顧雙親反對，執意嫁給前夫任佑宰，一度在韓國當地造成轟動，但這樁婚事僅維持5年即告吹，當事人雙方於2014年訴請離婚。
雖然韓國大財團過往鮮少有女性當家的先例，但長年臥病在床的前三星會長李健熙，膝下僅有一子三女，在危急時刻能否打破慣例，也是外界關注的焦點之一。同時，隨著李在鎔確認被檢方逮捕，去年底與他一同出席國會聽證會的另外兩名財團大老，SK集團會長崔泰源（Chey Tae-won）與樂天（LOTTE）集團社長辛東彬（Shin Dong-bin），恐將成為下一輪偵訊的目標。
(中時電子報)
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