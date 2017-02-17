林全：加速淘汰不肖業者高風險旅遊產品

我要評比

行政院長林全今天專案報告遊覽車翻覆事故，表達最沉痛哀悼，將徹底檢討大客車安全、駕駛過勞等結構性問題，並加速淘汰不肖業者及高風險旅遊產品。

由「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團13日傍晚結束行程準備北返時，疑車速過快翻落邊坡，造成33死。

林全上午到立法院，將專案報告國道5號遊覽車事故檢討及改進，書面報告已先送達立法院。

書面報告指出，遊覽車客運業評鑑結果部分，後續除例行定期列管追蹤，交通部公路總局將重新清查評鑑結果，列丙、丁等業者要求限期改善，再不改善將廢止汽車運輸業營業執照。

交通部責令交通部觀光局全面盤檢1日遊產品，並呼籲消費者慎選；交通部將在1個月內研議修正汽車運輸業管理規則，強制遊覽車全面裝設動態資訊系統，3月起補助遊覽車裝設GPS（全球定位系統），監督業者落實安全管理責任。

報告指出，已將客運業列勞動檢查重點對象，16日起跨部會實施「旅行社及遊覽車客運業聯合稽查」，優先選列經常性違規、違規情節重大或評鑑不佳旅行社業者、遊覽車業者稽查。1060217

(中央社)