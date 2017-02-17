李敏鎬將發表新歌 見面會門票預售秒殺

我要評比

南韓演員李敏鎬所屬經紀公司今天透露，李敏鎬時隔2年再度發表新歌，全新單曲專輯「Always by LEE MIN HO」將於3月在全球同步發售。

南韓「亞洲經濟」報導，李敏鎬將在「The originality of LEE MIN HO」粉絲見面會上首次演唱這首新曲。

據報導，為了報答粉絲，李敏鎬方面還將以此次發表專輯為契機舉行大型活動。單曲歌詞中展現出對粉絲的愛與感謝。

李敏鎬粉絲見面會門票在開始預售的瞬間，就秒殺一空。粉絲見面會將於18-19日在首爾慶熙大學的和平殿堂舉行。1060217

(中央社)