美參議院確認穆瓦尼為白宮預算局長

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美國聯邦參議院今天確認聯邦眾議員穆瓦尼（Mick Mulvaney）出任白宮管理及預算局長人事案，提供總統川普縮減聯邦政府規模1位重要助手。

法新社報導，參院以51票對49票表決確認穆瓦尼為白宮管理及預算局（Office of Management and Budget，OMB）局長。在這次人事案確認表決中，共和黨聯邦參議員馬侃（John McCain）與黨意相左，唯一投票反對。

49歲的穆瓦尼為共和黨南卡羅來納州保守派聯邦眾議員，主張刪減社會安全等福利項目支出。

民主黨人士警告說，穆瓦尼主張的計畫與川普競選時誓言保護這樣的福利形成對立。

穆瓦尼將對聯邦支出所有面向帶來廣泛影響，塑造政府機構的支出水準。（譯者：中央社徐睿承）1060217

(中央社)