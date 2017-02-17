立院開議 國會頻道同步開播

立法院第9屆第3會期今天開議，為落實透明新國會主張，推出國會頻道，民眾可透過有線電視與無線電視頻道，隨時收看立法院院會與委員會議事轉播。

為推動國會頻道，立法院修訂立法院組織法為法源依據，也分別在有線及無線上確定頻道，有線電視與中華電信MOD可鎖定頻道123、124，無線電視可鎖定頻道21及22，隨時可收看立法院院會及8個常設委員會議事轉播。

立法院長蘇嘉全稍早在社群網站臉書（facebook）發文表示，「公開透明、全民監督」，即日起國會頻道請收看有線電視、MOD第123、124頻道、無線數位21、22頻道。

蘇嘉全日前出席國會頻道開播記者會時表示，國會直播涵蓋率相當高，幾乎家家戶戶都可看到立法院實況，還開設手語翻譯服務，就是要國民徹底了解立法院。

他說，國會頻道預估覆蓋率大概是99.9％，在委員會部分會整體輪流，只能轉播2個委員會，院會沒問題，其他就會輪播24小時，沒任何廣告。1060217

(中央社)