衛福部技術杯葛？何語仍出席健保會

「全民健保委員會」今天召開委員會，工總推派常務理事何語擔任委員，傳被衛福部技術性杯葛。何語表示，他不接受請客、送禮，幫人爭取正義，才會發生此事；他今天仍會出席。

媒體報導，全國工業總會為自己推派的健保委員何語發出不平之聲，質疑衛福部因為何語7年來「太認真」、做太多事，所以技術性杯葛他，相對於何語是企業家，又是工總常務理事，衛福部卻比較青睞只是會務人員的第二人選與會，不合理。

何語今天出發前接受電話訪問時說，會去開會，會議上午9時30分開始，應該會開到過午。

他並說，號稱最會溝通、最謙卑的蔡政府，卻疑似做出杯葛他擔任工總推派的健保委員的事，可能因為他「不接受人家吃飯請客、送禮，又幫沒有委員的科別爭取公平正義太多有關吧？」

他說明，「全民健保委員會」監督管理病床數、為何不收轉診等醫務管理，以及醫療費用協商，這兩大類工作合併後管理內容更大，可能衛福部希望健保委員「不要說話吧？」而他過去幫太多人爭取公平正義，也可能引人不滿。

他舉例，有的科別確實受到不公平待遇，例如婦產科有嬰兒出生，若有重大疾病需要手術，小兒科醫師要在旁等待1到2小時，隨時接手，這期間都不付費，他幫忙爭取付給醫生新台幣3000元，其他科別就眼紅了。

他再舉例，曾幫小孩做小腸移植手術及子宮頸癌檢查爭取健保給付。

何語還說，健保經費非常龐大，但是存在很多不公平、不正義的事，例如同樣是心臟科，在台大擔任主任做超音波檢查，申請得到健保付費，但是自行在外開設心臟專科診所，就申請不到；以及有的人只是地方醫院投資者，不是醫師，卻可以擔任健保委員，疑似設法幫地方醫院撈錢（申請得到健保支付）。1060217

(中央社)