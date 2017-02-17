喜！218世界穿山甲日！柯P曾看過的「芎梧」要相親

「芎梧」（右）與「動保」（左）小倆口互動良好，保育員期盼牠們能順利繁殖出下一代。（台北市立動物園提供）

剛過完情人節，動物園要當「紅娘」了！明（2月18日）就是世界穿山甲日World Pangolin Day，台北市立動物園在穿山甲保育繁殖及教育宣導的成果早已舉世知名。台北市長柯文哲曾親自探訪，當時才五個月大的全球首例以人工哺育養大的雌性穿山甲「芎梧」，話說當時柯P看到

「芎梧」還笑說自己也是可愛動物，沒想到轉眼之間，「芎梧」轉眼已經達到性成熟，正嘗試與野外救傷的雄性個體「動保」配對，小倆口互動良好，保育員也期盼牠們能順利繁殖出下一代。

動物園在會中也特別帶率先全球人工哺育的5個月大穿山甲寶寶「芎梧」和柯文哲夫婦會面，柯文哲驚訝表示「這不是玩具，是真的」。（鄧博仁攝）

每年的秋、冬季是穿山甲的繁殖期，全球首例以人工哺育養大的雌性穿山甲「芎梧」轉眼已經兩歲四個月大，保育員特別安排達到性成熟的「芎梧」與從野外救傷而來的三歲雄性穿山甲「動保」配對。

「芎梧」年紀雖然比較小，在進食及活動時，卻顯得非常強勢。（台北市立動物園提供）

據保育員的觀察，「芎梧」是一位充滿嬌氣的老婆，年紀雖然比較小，在進食及活動時，卻顯得非常強勢，每當「動保」正準備要進食的時候，「芎梧」常宛若一陣旋風，掃光「動保」的食物；幸好當要辦理「正事」時，「芎梧」總能完全嶄露柔情的一面，配合度相當高。

平時「芎梧」與「動保」的互動良好，看得出夫妻倆感情相當不錯。動物園內的穿山甲除了每月定期健檢外，獸醫師也持續監測「芎梧」的生殖賀爾蒙等激素，期望早日傳出好消息。

全球首例以人工哺育養大的雌性穿山甲「芎梧」轉眼已經長大了。（台北市立動物園提供）

全球首例以人工哺育養大的雌性穿山甲「芎梧」轉眼已經長大了。（台北市立動物園提供）

當民眾在台灣動物區的保育廊道中，觀察「芎梧」與「動保」的互動時，或許能看見其中一隻穿山甲的尾巴相對較短，牠就是「動保」了。2014年「動保」透過林務局的救傷收容計畫，來到台北市立動物園，當時遭受過流浪狗攻擊的「動保」，尾巴有嚴重的傷口，經過獸醫師的緊急治療而存活下來，卻因尾巴少了將近一半，無法勾握樹枝攀爬，而不能回到野外生活。

台北市立動物園每年由民眾通報、動物保護處轉介至動物園救傷的穿山甲約有十隻。其中，七成竟都是因為遭到流浪狗咬傷，而這些被咬傷的個體，大多都是剛離開穿山甲媽媽、正要開始獨立探索世界的亞成體。

雖然在林務局的野生動物救傷收容計畫支持下，園內建置的野生動物救傷或收容中心，還能提供給野生動物基本的醫療照護，但動物園也希望透過教育宣導，來降低穿山甲在野外所臨的生存威脅。

流浪狗對於穿山甲、石虎等野生動物的危害相當大，呼籲民眾不要棄養家中的寵物犬。（台北市立動物園提供）

在台灣，除了棲地破壞、路殺等因素，流浪狗對於穿山甲、石虎等野生動物的危害相當大，因此要呼籲民眾不要隨意棄養家中的寵物犬。若在野外發現受傷的穿山甲，可以聯絡動物園救傷中心或動保處等專業機構，讓穿山甲得到立即且良好的醫療照顧；若是健康的個體，將牠原地放回，或就近至人煙稀少的山區野放。在世界穿山甲日即將到來的今天，讓我們跟全球夥伴一起，開始以實際行動，保護極度瀕危的穿山甲！

(中時電子報)