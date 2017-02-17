台中春季旅展開幕 長榮機票史無前例超低優惠

長榮航空配合台中春季旅展，推出現場購票可享95折優惠。(林欣儀攝)

台中春季旅展今天盛大開幕，各參展廠商無不使出全力、推出超大優惠，而長榮航空除推出「立榮假期」旅遊優惠方案，只要在旅展展場中現場購買機票，立即獲得票價95折優惠，若是自行操作購票系統、再折價300元。

長榮航空表示，因應旅展推出的優惠，每張機票只要在旅展會場中現場訂購，全艙等都可享95折優惠，可說是史無前例，且在展場中完成購票者，還可獲贈飛機造型頸枕。

而如果選擇在展場中的「自助購票區」自行選用訂購機票，除享95折優惠，還可再享300元折扣價。

立榮假期方面也推出金門、台東、馬祖、澎湖等外島兩天一夜旅遊方案，只要兩人同型並選擇任何航班的立榮航空，雙人房每人只要3999元且續住一晚、每人只要再加價1000元。此外，立榮假期也推出旅展限定優惠，雙人同行遊台東、金門、澎湖、馬祖，更有限定價2999元，要搶要快。

(中時)