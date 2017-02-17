至少12枚！陸升級東風-16 心中有台灣
北韓最近測試飛彈或許登上媒體頭條，但中國也在積極升級戰略武器系統，而其中最引人關注的，就是中國日前公布了火箭軍進行新型東風-16中近程飛彈部署訓練情況，號稱能覆蓋第一島鏈，瞄準美軍基地與日本本土，改善大陸受圍堵的狀況。
然而，《福布斯》（Forbes）的評論指出，中國研發新型東風-16主要還是針對台灣。
美國至智庫「2049計畫研究所」執行董事石明凱（Mark Stokes）指出，促使中國動用東風-16的主要戰略動機，仍是對岸的台灣。評論指出，新型東風-16很可能是進行傳統攻擊力，而非核任務的優化。
他認為，新型東風-16很可能是進行傳統攻擊力，而非核任務的優化，而它的本質則在於攻擊。史托克斯估計，解放軍可能起碼已經有12枚這型東風-16飛彈。
石明凱指出，從新型東風-16系統在廣東北部永久駐防地看來，它最可能在對台動武時派上用場。而這包括攻擊防空系統，飛機跑道與未強化的指揮與控制設施。
不過，他也表示，要是新型東風-16部署在遼寧或吉林省，還有中國東北沿岸，射程就能涵蓋整個朝鮮半島。而它要是部署在福建或浙江省的發射場，就能用以對付沖繩島上的美、日軍事設施。
此外，石明凱指出，要是有適當的導引系統，新型東風-16的精準度理論上可達至少50米。而中國日報曾報導，新型東風-16的機動彈頭能攜帶重達500公斤的彈藥，並能加裝垂直尾翼，而這一切都有助於它突破敵方防空系統的攔截。
(中時電子報)
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