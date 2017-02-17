郭碧婷和川普二女兒熱聊 時裝周飄仙氣

郭碧婷在紐約時裝周上相當吸睛。（圖／取自騰訊時尚微博）

日前和馮紹峰傳出緋聞的女星郭碧婷，近日她人到紐約時裝周看秀，向來就很有仙氣的她，這回穿上碎花洋裝、綁上長辮子，郭碧婷直接被封是「郭仙兒」！除此之外，她更在會上和現任美國總統川普的二女兒蒂芬妮熱聊。

郭碧婷近來到紐約出席Vivienne Tam秀場看秀，穿著紅藍格子碎花洋裝的她很有少女味，加上長髮飄逸的她這回更把頭髮綁成長辮子，郭碧婷直接被喊是「郭仙兒」，在場內吸睛指數百分百。

(中時電子報)