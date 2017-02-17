備戰年金改革 綠營擬重兵部署立院司委會

年金改革是立法院本會期重中之重，預料將掀起一波朝野攻防。為此，民進黨團今決定，將重兵部署攸關年改的司法法制委員會，司委會人數將從上會期的8人增至10人，力拼兩席召委，掌握修法進程。

談及委員會協調，民進黨團總召柯建銘表示，本會期經濟、社福衛環、交通會補滿至10個人；另外，關於年金改革，司法法制也會增派人手，其他超額部分就是抽籤。

此外，考試委員被提名人陳慈陽今也拜會民進黨團。柯建銘說，年金改革非常重要，考試院院會將於3月2日召開，且考試院副院長將主持全院委員會，審查銓敘部所送之年金改革法案，因此同意權須趕在2月24日行使，把新的考試院副院長、考委補齊。

(中時)