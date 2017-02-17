「比起同性戀孤兒更該幫助」？ 炎亞綸神回感化網友
炎亞綸常在臉書對時事議題發表評論，敢說敢言的性格深受粉絲喜愛，甚至把他封為「炎P」，昨晚他在臉書公布私訊截圖，表示對方起頭雖有些偏差，但更語重心長表示「誰不是邊走邊學呢」？
該網友私訊他問及「比起同性戀孤兒更該幫助」?對此炎亞綸神回覆「需要幫助的人都該被幫助，沒有所謂的『更應該』」，能力所及就伸出援手，能力不到可以倡導理念，此外也透露內心的理想藍圖，世人若都沒有比較心態才能有真正和諧生活，但無奈世界上沒有完美的人，因此呼籲所有人試著接近完美，就算每天都在掙扎，也期盼能朝著更好的地方前進。
看到炎亞綸釋出善意的回應，對方也回覆「加油，我會繼續支持你」，這讓網友直呼「你感化他了」，對此炎亞綸也幽默回應「此人心中本有善，我只是推了一把，說到感化完全不敢當」，謙遜的態度被網友讚爆。
(中時電子報)
關鍵字：炎亞綸
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