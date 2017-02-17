涉議長賄選 李全教二審被判3年6個月

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我要評比

前台南市議會議長李全教涉及議長賄選案，一審被判刑4年，褫奪公權5年；全案上訴二審，台灣高等法院台南分院今天改判李全教有期徒刑3年6個月，褫奪公權5年，全案仍可上訴。

李全教當選台南市議員及選上台南市議長後，掀起全國注目的台南府會衝突，台南市長賴清德一度拒進市議會200多天，李全教也因此官司纏身。

李全教已因賄選喪失議員資格及議長寶座。1060217

(中央社)