陸可望走出谷底 投顧：亞洲經濟現契機

霸菱投顧指出，中國大陸可望走出經濟循環的谷底，為亞洲其他市場帶來良好機會。

霸菱強調，中國大陸是亞洲最大的市場，其發展將對亞洲股市在2017年，及往後的表現產生關鍵影響。中國大陸可能面臨陸經濟成長放緩的挑戰，但預期去年的實際國內生產毛額（GDP）年增率在6%左右，仍高於其他主要經濟體。

此外，中國製造業採購經理人指數最新走勢顯示，中國大陸可能正走出經濟循環的谷底，開始回升。從東協地區到南韓，中國大陸經濟與整體亞洲之間存在緊密的聯繫，中國大陸經濟成長回升，可為亞洲其他市場帶來良好的機會。

霸菱認為，即便市場不確定因素升溫，可能讓市場波動加大，但亞洲金融市場基本面維持強勁，前景並不悲觀。1060217

(中央社)