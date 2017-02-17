專家：川普應談新貿易協議 納入台灣

美國著名貿易專家今天表示，美國總統川普反對亞太多邊貿易協議，傾向1對1的貿易協議「註定失敗」，應談一個更新、更大和更好的太平洋貿易協議，並且將台灣納入。

法新社報導，皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）研究員蕭特（Jeffrey Schott）說，川普不滿美國在跨太平洋夥伴協定（Trans-Pacific Partnership）犧牲太多，是睜眼說瞎話。川普上任後旋即退出TPP。

長期提倡自由貿易，進行指標性TPP研究的皮特森國際經濟研究所預估，2030年前美國經濟將受惠超過1000億美元。

蕭特表示，TPP可以改善，但貿易夥伴在雙邊協議上不可能作一樣多的讓步，因為美國市場對他們已大幅開放。

蕭特在一項TPP論壇發表他的政策論文時說：「川普批評TPP的說法有問題，而且以雙邊策略取而代之有問題，『註定失敗』。」

蕭特和其他國際經濟學家也警告，美國退出亞洲的代價，即是將區域影響力拱手讓給中國大陸。

南韓前財長，目前擔任首爾全球經濟研究院（nstitute for Global Economics）院長的司空一指出：「中國在這個地區的主導力量將成長的非常快速。」前美國財政部官員，同時也是皮特森國際經濟研究所創辦人柏格斯登（C. Fred Bergsten）說：「美國不能在亞洲缺席，把它交給中國。」

蕭特建議川普團隊應該「玩更大」，協商更廣泛的區域貿易協定，改善某些領域，像是川普和他的經濟顧問一再重申的針對匯率操縱議題的可行規則等。

蕭特說：「川普應該重來，談一個更新、更大和更好的太平洋貿易協議。」他建議把拿南韓和哥倫比亞納入，因為這2國已經和美國有雙邊貿易協定，還有台灣也是。1060217

(中央社)