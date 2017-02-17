傳美陸戰隊駐AIT 司徒文任內有處理

前美國在台協會（AIT）台北辦事處長司徒文（William A. Stanton）今天表示，西元2005年AIT要遷移時，就有規劃設計陸戰隊之家，他任內也有處理這件事。

前AIT台北辦事處長楊甦棣（Stephen M. Young）昨天透露，AIT台北新址今年在台北市內湖區落成啟用後，美方將派陸戰隊駐守負責安全維護，這是美國對台灣朋友表達承諾的象徵。

楊甦棣2006年到2009年任AIT處長，其後由司徒文接任處長到2012年。

司徒文上午接受廣播媒體訪問表示，AIT2005年要遷到內湖時，就有規劃設計陸戰隊之家，他任AIT處長任內，也有和前總統馬英九政府官員討論過這件事，台灣政府有相當的理解。

不過，他說，「有點吃驚」楊甦棣公開這件事，可能會激怒某些人，本來有默契不會搬到檯面上談。

司徒文表示，「派駐陸戰隊」的說法是誤解，進駐AIT維安的不是一個「部隊」，而是「小的守衛隊」，駐外防衛規模人力通常是6到7人或12到15人，最多到25人，他印象中要駐防AIT的人力應是約10幾人規模。

至於駐防人員是否會穿軍裝？他說，可能只會在AIT辦公大樓內穿，而不會穿軍服外出。

司徒文表示，美國投入資金建造AIT新大樓，顯示出美國對台灣的承諾，比陸戰隊更重要。1060217

(中央社)