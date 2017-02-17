立委：禽流感疫情應視為國安危機

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國民黨立委陳宜民今天表示，政府應將禽流感視為國安危機，啟動跨部會協調機制，來預防新興疾病與感染症。

為了避免H5N6禽流感疫情攀高峰，農委會宣布禁運禁宰7天。

立法院第9屆第3會期今天開議，一早的國是論壇，醫界出身的陳宜民與農業縣雲林出身的國民黨立委張麗善，都談到了禽流感的問題。

陳宜民說，台灣地小人稠、養禽密度高，是新興感染症的一級戰區，而防疫視同作戰，政府如果不提高層級，將禽流感視為國安危機處理，與民間、學界通力合作，後果將不堪設想，將嚴重影響民眾健康。他要求行政院要動起來，跨部會協調新興疾病產生的問題。

張麗善說，剛上任的農委會主委林聰賢鴨鵝不分、東西不分、季節不分，禽流感災情也失速擴大。

她說，雲林縣今天已經撲殺12.7萬隻家禽，數量超過去年的3倍，政府難道要等到病毒變種，人禽都遭殃才要面對嗎？

張麗善說，有學者推測，可能是暖冬氣溫高，讓疫情容易升高，但農委會並沒有做好預防工作，全台傳出疫情也沒有危機管理。

她表示，內閣團隊發布7天禁宰禁運，可能會造成原本就不穩定的蛋價、肉品價格，一旦禁運禁宰，流通肉品、蛋品更少後，可能更雪上加霜，未來又全部一口氣上市後，政府要怎麼因應？

張麗善說，面對禽流感問題，政府應提高到國安層級面對，以解決禽場經濟損失與個人面對健康風險等問題，政府必須將禽流感疫情當做國安危機來面對。1060217

(中央社)