地制法廣告挨告 馬英九獲不起訴
前台南市長許添財，因不滿2010年國民黨推出「地方制度法」文宣廣告，指他贊成鄉鎮市民代表轉任區政諮詢委員有給職，控告當時的國民黨主席馬英九加重誹謗，台北地檢署今早以罪嫌不足，將馬英九不起訴。
本案這是馬英九卸任總統後，遭綠營控告多起司法案件中，北檢今年首度作出不起訴處分。
另許添財控告前國民黨祕書長金溥聰加重誹謗部分，金已獲不起訴確定。
2010年1月，國民黨播放《地方制度法》通過時議場實況電視廣告，抨擊民進黨是一個為了刻意阻擋政府施政，為反對而反對的政黨。廣告中提及台南市長許添財、台南縣長蘇煥智贊成鄉鎮市代表轉任區諮委可領4萬5000元。
當時許添財表示，鄉鎮市民代表可被聘為區政諮詢委員，他本人從未提出可支領4萬5000元一事，並提出告訴。
台北地檢署調查後認為，地制法屬於可受公評之事，2010年12月21日以罪嫌不足將金溥聰不起訴；另馬英九因係總統，不受刑事追訴，故予簽結。
去年馬英九卸任後，北檢將本案重新分案偵辦。檢方認為，國民黨的廣告內容，是引述媒體報導，並非出於憑空捏造，且地方制度法修正及改革，事涉政府組織架構變更，屬於可受公評之公益事項，因此將馬英九不起訴。
(中時)
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