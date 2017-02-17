換血交棒 調查局5新官走馬上任

調查局今日上午舉行新任主管聯合宣誓典禮，主任祕書由台中市調查處處長瀟湘台接任。調查局長蔡清祥致詞時表示，為求經驗傳承並兼顧年輕化，本次人事異動歷經一個多月的縝密考量，期許調查局成員不再有你我之分，共同為整體調查局的榮譽貢獻心力。

新任主任祕書蕭湘台調查班14期結業，曾任局本部國會聯絡組主任，為調查局與立院建立起暢通的溝通管道；原主任祕書徐志賢改任研究委員會主任委員，其餘新任主管包括公共事務室主任夏紹達、台中市調處處長單培祥、祕書室主任巫勝鴻。

調查局今日上午利用擴大局務會議機會，舉行交接即宣誓典禮。蔡清祥在會中表示，調查局是個大家庭，所有工作都講求團隊合作，人事調整也是基於業務需求、經驗傳承，希望在穩定中求進步，並兼顧年輕化，換血交棒務求圓滿，因此極為審慎處理。

蔡清祥表示，新任主祕蕭湘台驗學識都非常豐富，歷經各項職務歷練，必能勝任瑣碎的幕僚長工作，夏紹達與巫勝鴻也都有內外勤主管的經驗，現在再委以重任，而新任台中處處長單培祥內外勤經驗豐富，又有駐外經驗，熟悉洗錢防制，相信會帶給調查局不同視野。

蔡清祥同時肯定徐志賢過去半年來的全力協助，也對徐志賢專業能力給予高度肯定，期望徐改任主任委員後，以更宏觀的角度為調查局設計規畫未來，將持續倚重徐的襄助。

原公共事務室主任高國銓升任督察處專門委員，蔡清祥今也肯定高為局犧牲奉獻，替調查局與媒體維持良好關係。

秘書室主任喻榮台因健康因素調任研究委員會專門委員，蔡清祥深感不捨，表示「喻主任在我來不久後就病倒了，我一直檢討我自己是不是我把他操累了，他的文筆以及認真的態度是我所激賞的。」但考量身體健康最重要，只好請喻暫時離開繁重的工作。

(中時)