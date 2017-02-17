陸戰隊進駐AIT 李大維：美方有權決定

我要評比

美國在台協會（AIT）新址落成後，美方將派駐陸戰隊進駐維安。外交部長李大維今天在立法院受訪表示，依照國際相關法律，美國有權利在內湖新館舍，就其安全人力及配置做決定，我方當然也會盡量配合。

被問及是否屬於外交突破，李大維則說，詮釋就留給學者、專家，（AIT）為何做此決定，就請大家去問AIT發言人。

李大維表示，他在駐美國台北經濟文化代表處服務時，也有憲兵駐守，後來因精實案，憲兵撤離；至於是否恢復，李則說，這要問國防部長。

(中時)